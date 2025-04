La presse espagnole déplore le jeu du Real Madrid et « l’an I de Mbappé »

Toute cette communication pour se faire éteindre derrière.

Non, cette fois-ci, pas de magie pour le Real Madrid. Arsenal a survolé des Madrilènes (5-1 score cumulé) en panne d’inspiration, désormais éliminés de la Ligue des champions aux portes du dernier carré. De quoi s’attirer les foudres de la presse espagnole.

« Sans jouer, il n’y a pas de miracle », titre le quotidien Marca qui souligne ensuite la faiblesse du jeu proposé par Carlo Ancelotti. « Le Real Madrid est tombé en Ligue des champions, victime de son manque de football, comme durant toute la saison, continue le quotidien. Cette fois, on ne peut pas leur reprocher leur attitude ou leur engagement, mais ils ont été impuissants face à une équipe organisée et solide, avec et sans ballon. Arsenal est un demi-finaliste méritant. La fin du cycle est claire. » Des mots durs, mais peu contestables.

L’an I de Mbappé à Madrid vu comme une déception

Même constat partagé par AS qui écrit en une de son journal que « le Real n’a jamais été à la hauteur de la situation et n’a jamais cherché à amorcer une remontada », et que cette idée de remonter au score « solo fue un sueno », « ce n’était qu’un rêve » en français.

Le média madrilène a aussi évoqué la saison de Kylian Mbappé sur son site internet : « L’an I de Mbappé à Madrid s’achève sur une déception inattendue pour une équipe entrée en septembre en tant que championne et sortie en avril en quarts de finale après plusieurs sorties ratées, et pour un joueur qui espérait qu’un changement de club changerait aussi son destin. Il n’a pas fait grand-chose de son côté. »

Pour sa part, le quotidien catalan Mundo Deportivo glisse un jeu de mots en une de son journal : « Sakabó », comprendre « se acabo » pour « c’est fini ». Le tout en affichant le magnifique piqué de Bukayo Saka devant Thibaut Courtois, synonyme d’ouverture du score pour les Gunners. « Ils ont essayé, ils ont voulu, mais cette fois, le Bernabéu n’a pas pu. C’en était trop. Bien que “jouant à 12” (pour le public, pas l’arbitre évidemment), le Real Madrid n’a pas réussi à remonter la pente face à Arsenal, qui est en demi-finales », peut-on lire dans le bilan dressé de la rencontre.

Si seulement Joselu avait été présent…

