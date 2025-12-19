Amorim réagit au t-shirt « Free Kobbie Mainoo »

Mais si, Mainoo.

Lors de la conférence de presse précédant le match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa, Rúben Amorim a été interrogé au sujet de Kobbie Mainoo, dont le demi-frère a porté un t-shirt avec l’inscription « Free Kobbie Mainoo », lors du dernier match de championnat lundi.

Le sportif d’abord

Ce geste traduit le mal-être du milieu de terrain, annoncé mécontent de son temps de jeu et désireux de quitter les Red Devils. Cette saison, Mainoo n’a en effet disputé que 212 minutes en Premier League.« Ce n’est pas Kobbie qui portait le t-shirt, il ne sera pas titulaire à cause du t-shirt et il n’ira pas sur le banc à cause du t-shirt, a expliqué le coach portugais. Il jouera si nous pensons qu’il est le bon choix. Je ne vais pas pénaliser Kobbie à cause d’un membre de sa famille. »

<iframe loading="lazy" title='"I Will Fight, I Will Not Back Down" Ruben Amorim Pre-Aston Villa | Press Conference 🎙️' width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/inwZIKY0gzM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Elle Mainoo cette affaire ?

