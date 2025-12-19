S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

Amorim réagit au t-shirt « Free Kobbie Mainoo »

JE
Amorim réagit au t-shirt «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Free Kobbie Mainoo<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Mais si, Mainoo.

Lors de la conférence de presse précédant le match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa, Rúben Amorim a été interrogé au sujet de Kobbie Mainoo, dont le demi-frère a porté un t-shirt avec l’inscription « Free Kobbie Mainoo », lors du dernier match de championnat lundi.

Le sportif d’abord

Ce geste traduit le mal-être du milieu de terrain, annoncé mécontent de son temps de jeu et désireux de quitter les Red Devils. Cette saison, Mainoo n’a en effet disputé que 212 minutes en Premier League.« Ce n’est pas Kobbie qui portait le t-shirt, il ne sera pas titulaire à cause du t-shirt et il n’ira pas sur le banc à cause du t-shirt, a expliqué le coach portugais. Il jouera si nous pensons qu’il est le bon choix. Je ne vais pas pénaliser Kobbie à cause d’un membre de sa famille. »

<iframe loading="lazy" title='"I Will Fight, I Will Not Back Down" Ruben Amorim Pre-Aston Villa | Press Conference 🎙️' width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/inwZIKY0gzM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Elle Mainoo cette affaire ?

Scott McTominay vient au secours de Manchester United

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
100
65

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!