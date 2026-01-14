S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester United

Michael Carrick s'installe sur le banc de Manchester United

CM
Michael Carrick s'installe sur le banc de Manchester United

Guess who’s back ? Michael Carrick se voit officiellement confier les clés de Manchester United. Les Red Devils ont annoncé la nouvelle  ce mardi soir, en nommant l’ancien milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison.

« Avoir la responsabilité de diriger Manchester United est un honneur. Je sais ce qu’il faut pour réussir ici ; je me concentre désormais sur le fait d’aider les joueurs à atteindre les standards que nous attendons de cet incroyable club », a déclaré l’ex-entraîneur de Middlesbrough dans le communiqué du club.

Woodgate et Evans en adjoints

Il aura pour adjoints Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion, Jonny Evans et Craig Mawson. Mais pas Wayne Rooney, même si ce dernier avait entrouvert la porte. « Michael est un excellent entraîneur et sait exactement ce qu’il faut pour gagner à Manchester United. Il est prêt à diriger notre groupe de joueurs talentueux et déterminés pour le reste de la saison, alors que nous continuons à bâtir le club pour un succès régulier et durable », s’est enthousiasmé le directeur Jason Wilcox.

À 44 ans, Carrick arrive dans une maison qu’il connaît bien : 464 matchs entre 2006 et 2018, douze trophées majeurs, cinq Premier League et une Ligue des champions en 2008, puis une courte mission d’intérimaire en 2021 (2 victoires, 1 nul). Cette saison en revanche, les Red Devils n’ont plus que le championnat à disputer.

Et ça commence par un derby contre Manchester City, samedi, à Old Trafford.

Manchester United aurait trouvé son nouvel entraîneur

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

09
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)
Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Revivez Bayeux - Marseille (0-9)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!