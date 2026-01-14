Michael Carrick s'installe sur le banc de Manchester United

Guess who’s back ? Michael Carrick se voit officiellement confier les clés de Manchester United. Les Red Devils ont annoncé la nouvelle ce mardi soir, en nommant l’ancien milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison.

« Avoir la responsabilité de diriger Manchester United est un honneur. Je sais ce qu’il faut pour réussir ici ; je me concentre désormais sur le fait d’aider les joueurs à atteindre les standards que nous attendons de cet incroyable club », a déclaré l’ex-entraîneur de Middlesbrough dans le communiqué du club.

Michael Carrick is back 🤝 Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026

Woodgate et Evans en adjoints

Il aura pour adjoints Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion, Jonny Evans et Craig Mawson. Mais pas Wayne Rooney, même si ce dernier avait entrouvert la porte. « Michael est un excellent entraîneur et sait exactement ce qu’il faut pour gagner à Manchester United. Il est prêt à diriger notre groupe de joueurs talentueux et déterminés pour le reste de la saison, alors que nous continuons à bâtir le club pour un succès régulier et durable », s’est enthousiasmé le directeur Jason Wilcox.

À 44 ans, Carrick arrive dans une maison qu’il connaît bien : 464 matchs entre 2006 et 2018, douze trophées majeurs, cinq Premier League et une Ligue des champions en 2008, puis une courte mission d’intérimaire en 2021 (2 victoires, 1 nul). Cette saison en revanche, les Red Devils n’ont plus que le championnat à disputer.

Et ça commence par un derby contre Manchester City, samedi, à Old Trafford.