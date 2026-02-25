S’abonner au mag
Le Real Madrid sans Kylian Mbappé pour se qualifier en huitièmes

SW
Qui va protéger Vinícius ? Son genou ne voulant pas lui lâcher la grappe, Kylian Mbappé ne disputera pas le barrage retour de Ligue des champions face à Benfica ce mercredi, son nom n’apparaissant pas dans le groupe communiqué. Sa présence avait pourtant été confirmée la veille par son coach Álvaro Arbeloa en conférence de presse, qui assurait que « Kylian est prêt pour jouer mercredi  ». 

Ce mardi, le Kyks n’a même pas terminé la séance d’entraînement : le doute part de là. Le genou gauche du capitaine des Bleus continue d’inquiéter, notamment en raison d’examens médicaux peu rassurants. Ce n’est pas la première fois que le meilleur buteur de l’histoire du PSG (256 pions) est contraint de déclarer forfait à cause de cette fragilité articulaire. Malédiction, c’est sa direction.

Mbappé bientôt opéré ?

Selon El Chiringuito, la priorité actuelle est de réduire l’inflammation et de renforcer la zone touchée grâce à un suivi kiné spécifique et un entraînement individualisé. Néanmoins, le staff médical du Real Madrid n’exclut pas une intervention chirurgicale si la situation ne s’améliore pas. En revanche, cette piste ne serait pas privilégiée en raison de la durée d’absence que cela impliquerait.

Mbappé’s Anatomy, la nouvelle série médicale à ne pas manquer.

Webo : « Il faut qu’il y ait un avant et un après Vinícius - Prestianni »

