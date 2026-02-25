Jack Grealish prend la défense de Raheem Sterling

On veut tous un pote comme Jack Grealish. Pour les soirées, oui, mais aussi parce qu’il sera toujours là pour toi. Le compte Instagram Football Park, cumulant plus de 90 000 abonnés, s’est payé Raheem Sterling pour son retour sur la pelouse avec Feyenoord, avec 30 minutes de jeu, après neuf mois sans jouer : « Les débuts de Raheem Sterling au Feyenoord n’ont pas été une réussite, loin s’en faut. En fait, ils ont été un véritable désastre du point de vue du club néerlandais. L’ailier anglais semblait aussi maladroit qu’un cerf sur la glace. En chute libre depuis 2022, manquant de motivation et apparemment incapable de jouer sous les ordres de quiconque ne s’appelle pas Pep Guardiola, Sterling est bel et bien entré dans le crépuscule de sa carrière. Est-il temps de raccrocher les crampons une bonne fois pour toutes ? » Dur accueil pour Sterling, qui vient tout juste d’arriver et qui a dû s’entraîner en Belgique. En plus, le Feyenoord a gagné 2-1 face au Telstar SC. Tout roule finalement.

En bon ami, son ancien coéquipier à Manchester City et en sélection Jack Grealish est venu au secours de l’ailier, rapporte le Daily Mail. « Quel post Instagram stupide, les gars, qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? Ce type n’a pas joué ni ne s’est entraîné depuis si longtemps. C’est des gens comme vous qui sont le problème dans ce monde. Ayez un peu de respect », a répondu Grealish, actuellement en convalescence. Le commentaire n’est aujourd’hui plus disponible.

« Bambi » doit réapprendre à patiner

Sterling, de son côté, voit ses débuts comme encourageants : « Ça a été une excellente introduction. Je n’ai pas joué depuis un petit moment, mais j’essaie juste de rester en forme. Je fais partie de l’équipe depuis peu, donc il s’agit simplement de progresser étape par étape et d’essayer d’atteindre le niveau physique requis pour les matchs. C’est bien de commencer son premier match par une victoire, je pense que c’est le plus important. »

Qu’ils sont mignons, Bambi et Panpan.

Pour Raheem Sterling, le Feyenoord va s’entraîner en Belgique