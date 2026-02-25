Le Paris Saint-Germain, deuxième équipe la plus oppressante du Big 5

Précision : on parle de jeu. Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a publié une grande étude autour de la pression exercée sur l’adversaire. Pour la calculer, l’institut a observé 883 équipes de 56 championnats du monde entier et s’est basé sur quatre critères :

la hauteur du pressing

la rapidité à casser les possessions

la fréquence des interventions défensives

les fautes défensives dans le dernier tiers du terrain

Mis bout à bout, ils donnent un indice de pression qui détermine la capacité d’une équipe à étouffer son adversaire.

Honneur à la défense

À l’échelle du Big 5, c’est le club de Côme (Serie A) qui se hisse au sommet du classement, avec un indice de 94,5, traduisant « la mise en place d’une philosophie de jeu défensive basée sur l’exercice d’une pression constante sur les adversaires ». Et juste derrière, avec un indice de 94,2, on retrouve – cocorico ! – le Paris Saint-Germain, suivi du Bayern Munich (93,3) pour compléter le podium.

Mais en élargissant les résultats à l’ensemble des clubs observés par le CIES, le PSG n’est que 13e du classement mondial, dominé sans partage par l’ADO La Haye, seule équipe à posséder un indice de pression de 100/100 et dont l’entraîneur, l’Allemand Robin Peter, « prône aussi un style défensif très agressif ». Derrière les Bataves, le SC Verl (D3 allemande) réalise un score presque parfait (99,9), talonné par le Kongsvinger IL (D2 norvégienne) (99,7).

Bonnet d’âne de ce tableau ? Le TSV Hartberg, dont l’indice se résume à un zéro pointé. Ce qui ne l’empêche pas d’être actuellement cinquième de Bundesliga autrichienne. Comme quoi…

