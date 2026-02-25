Monaco : des sénateurs en Principauté

En cas d’élimination contre Paris ce mercredi au stade des barrages de Ligue des champions, la saison de Monaco serait-elle ratée ? Non, elle ressemblerait sensiblement à la précédente et à celle d’encore avant. Pourtant, rien ne change, le soleil continue de briller au-dessus du Rocher, et les (rares) secousses ne font trembler personne.

Beaucoup se sont essayés à décrypter le mythe de Sisyphe à travers l’histoire, mais personne ne résume si bien cette vie répétitive passée à pousser un rocher jusqu’au sommet d’un mont avant de le voir dévaler sur l’autre versant que le club du Rocher lui-même. L’AS Monaco est-elle également coincée dans une malédiction absurde ? Les saisons se suivent et se ressemblent au point de ne même pas pouvoir faire la différence entre les exercices 2022-2023 et 2023-2024, pourtant respectivement terminés à la 6e et à la 2e place de Ligue 1.

Comme souvent ces dernières années, l’ASM a pris la porte en Coupe de France dès les huitièmes, peut être éliminée en barrages de Ligue des champions ce mercredi contre le PSG, végète à une triste huitième place de championnat, mais va réussir à mettre un coup de fouet nécessaire dans la dernière ligne droite pour assurer une qualification européenne. La première pierre a été posée à Lens (2-3 après avoir été mené 2-0).

Un manque de pression néfaste

La situation ne semble inquiéter personne en principauté. On ne peut pas vraiment dire que le remplacement d’Adi Hütter par Sébastien Pocognoli, en octobre, ait provoqué un tremblement de terre, au même titre que les nombreuses défaites à Louis-II (contre le Paris FC, Lens, Lyon et Lorient en Ligue 1, face au PSG au match aller des barrages). « Il n’y a jamais de secousses énormissimes dans ce club, estime Stéphane Porato, joueur de l’ASM durant 10 ans en trois périodes différentes. On ne peut pas comparer Monaco à Marseille, Paris, Lyon, voire Strasbourg. C’est plus feutré, tout se passe en interne, il n’y a pas un besoin de partager les problèmes avec l’extérieur, d’ailleurs la presse s’y intéresse moins qu’ailleurs. Ça donne l’image d’un club beaucoup plus calme. » La définition pourrait s’étendre à l’ensemble ​​du deuxième plus petit État indépendant au monde où les principales incivilités sont causées par le vrombissement des moteurs de voitures de sport.

Quand t’es joueur, il faut être extrêmement aguerri, professionnel, avoir une ambition plus exacerbée parce que tu n’as pas ces motifs extérieurs qui te permettent de te surpasser. Stéphane Porato, ancien gardien de l’ASM

Alors que les joueurs évoluant chez les voisins niçois et marseillais peuvent être fragilisés par la passion populaire, ceux qui portent la tunique à la diagonale sont, au contraire, déstabilisés par le calme ambiant. « Il n’y a pas d’absence de pression. Elle existe parce que Monaco a toujours eu des équipes compétitives et a toujours essayé de jouer le haut du tableau. Ça peut être même plus difficile à gérer que la pression populaire où il y a toute la ville derrière le club et que les médias sont là pour montrer que le club est important. Quand t’es joueur, il faut être extrêmement aguerri, professionnel, avoir une ambition plus exacerbée parce que tu n’as pas ces motifs extérieurs qui te permettent de te surpasser », assure l’ancien gardien monégasque.

Un collectif uni dans la passivité

Difficile ainsi d’en vouloir à Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin ou Folarin Balogun d’être constamment sur courant alternatif dans un environnement qui ne stimule pas la performance quotidienne. L’avant-centre américain, arrivé à Monaco en 2023 avec son irrégularité en bandoulière, a posé ses valises dans un club qui lui correspond à merveille. S’il a marqué autant de buts en Ligue 1 qu’en Ligue des champions (cinq), son doublé lors de la manche aller contre Paris et sa réduction du score à Bollaert laissent-ils présager une fin de saison en boulet de canon ? Son réveil a été soudain, certes, mais ses démons peuvent ressurgir encore plus rapidement. Tout comme ceux d’Ansu Fati, de Wout Faes, de Thilo Kehrer, de Philipp Köhn…

À l’aller, ça ne s’était pas trop mal passé.

« Il faut continuer comme ça, car si on peut le faire ici, on peut le faire partout, s’exclamait Wout Faes après la victoire à Lens. Ça fait plaisir de voir tout le monde ensemble uni, si on met du cœur et de l’intensité, on va s’éclater avec le ballon. » Depuis plusieurs saisons, c’est aussi la cohésion collective qui a manqué pour soulever des montagnes, chaque joueur poussant son rocher dans son coin, éternellement. « Quand on voit ce qu’arrivent à faire Pierre Sage, Luis Enrique ou Paulo Fonseca, on se rend compte que ce n’est pas le cas à Monaco. Il faut réussir à garder des joueurs qui sont animés par la même envie, avec une certaine camaraderie, pour avoir envie de faire les efforts pour le copain d’à-côté », analyse Stéphane Porato. Les rares moments durant lesquels les joueurs ont été unis, c’était pour se reposer tous ensemble sur leurs lauriers.

