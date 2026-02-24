Snoop Dogg devient animateur de tribune

Snoop Dogg annonce un nouveau single ? Une recrue de choc ? Non, finalement, ce n’est qu’une opération de com orchestrée pour les fans de Swansea City. En amont de la 34e journée de Championship, contre Preston ce mardi soir, le copropriétaire du club va offrir une serviette à son effigie à chaque supporter pour un tifo dantesque. Du moins à ceux qui sont installés sur leur siège 20 minutes avant le coup d’envoi.

🐾 @SnoopDogg is asking the Jack Army to join him in a pre-match towel twirl this evening 🙌 Fans are encouraged to be in their seats 20 minutes before kick-off, and to twirl the towels as Snoop walks on the pitch. pic.twitter.com/sr0z0m1J9B — Swansea City AFC (@SwansOfficial) February 24, 2026

Quelle vie pour le Doggy

« Make Some Noise » peut-on lire sur la serviette. À moins que ce soit un mouchoir, étant donné que les Swans occupent la quinzième place du championnat, loin des places qualificatives. Néanmoins, on peut clairement dire que Snoop Dogg préfère le Championship à la Ligue des champions ce soir.

Un tifo à ne surtout pas sortir un soir de finale de la CAN.

