Snoop Dogg : il n'y a pas de fumée sans foot

Avant de poser ses dollars sur Swansea, Snoop Dogg avait déjà tenté un coup de poker footballistique du côté de Glasgow et le Celtic. C’est bien connu, Monsieur Doggy a toujours eu une affinité particulière avec le vert. En 2012, après l’exploit du Celtic face au FC Barcelone en Ligue des champions, il clame au Daily Mirror vouloir investir dans le club écossais pour « mettre un peu de Snoop » dans le club. Le rappeur de la West Coast parle de ferveur populaire, de vibes, et rêve même de faire venir Beckham pour pimenter le tout. « J’ai demandé à mon ami David ce qu’il pensait du club. Je voudrais essayer de le faire signer au moins une saison. » L’affaire, sans surprise, capote. Becks reste sous le soleil de Los Angeles et Snoop range son kilt. Treize ans plus tard, il transforme l’essai au pays de Galles. Moins mythique que le Celtic, plus modeste, mais toujours ce goût pour les causes ouvrières et les clubs avec une vibe.

He found the shirt that fits. @snoopdogg 🦢 pic.twitter.com/Tx4P4Bt8EB — Swansea City AFC (@SwansOfficial) July 17, 2025

→ Snoop Dogg collectionne les maillots

Si le Footix avait un passeport, il y aurait écrit Calvin Cordozar Broadus Jr. dans la case « prénom-nom », et Snoop Dogg sur « pseudo ». Le rappeur californien a fait du port de maillots une religion lorsqu’il tourne en Europe : Manchester United, Barça, Ajax, Milan, jusqu’au FC Nantes. Sa garde-robe ressemble à celle d’un ultra schizophrène. Plus de 25 clubs et une poignée de sélections y passent. Chez Snoop, le football, c’est d’abord une question de style.

→ Snoop Dogg est mouché par un tifo marseillais

Novembre 2023, l’OM reçoit l’Ajax et se permet un clin d’oeil à la romance entre le club néerlandais et Bob Marley, en créant un tifo fumant comme il faut. Un effet pyrotechnique qui a touché l’homme à la main verte.

→ Snoop Dogg crée un hymne

En 2022, Snoop Dogg débarque là où personne ne l’attend (comme d’habitude d’ailleurs) : en Malaisie. Doggy collabore avec le rappeur local Joe Flizzow pour signer « Pioneers », hymne officiel du Johor Darul Ta’zim FC, le club le plus titré et le plus riche du pays. Clip tourné dans le Sultan Ibrahim Stadium, maillot sur le dos, slogans en pagaille et attitude West Coast : Snoop donne à ce mastodonte malaisien une caution rap international. Le morceau, mi-pub, mi-hymne de guerre, accompagne le club lors de ses campagnes de championnat et de Ligue des champions asiatique. Un feat improbable, mais totalement assumé, où le rap californien croise le nationalisme footballistique royal, littéralement, puisque le président du club n’est autre que le prince héritier de l’État de Johor. Un king, un vrai.

→ Snoop Dogg est un des ambassadeurs de FIFA 13

Quatre étoiles en gestes techniques, cinq en roulage de pétard. La note finale de Snoop Dogg sur le jeu vidéo FIFA (désormais EAFC) pourrait avoir de la gueule. En 2013, le mythe aurait d’ailleurs pu devenir réalité, puisque EA Sports à fait appel à Big Snoop (alors sous sa version Snoop Lion) pour être l’ambassadeur de son opus cette année-là. Enveloppé dans sa tunique de l’Espagne – championne du monde et double championne d’Europe en titre -, lunettes sur le pif et bonnet rasta sur les locks, le rappeur posait pour l’un des spots publicitaires du jeu, aux côtés de Lionel Messi, Karim Benzema, Alex Oxlade-Chamberlain, Harry Redknapp, Tim Cahill et Joe Hart, rien que ça. Et personne pour noter la présence du jeune A$AP Rocky ?

→ Snoop Dogg commente les JO

De NWA aux JO, il n’y a que quelques lettres qui séparent. En 2024, la réussite des Jeux de Paris était ainsi en (très petite) partie due à la présence de Snoop Dogg dans le rôle de mascotte. Allant de sport en sport pour les présenter au grand public par le biais de vidéos assez amusante, le rappeur a ainsi fait escale au Parc des Princes, en marge du match États-Unis-Japon du tournoi féminin (1-0). Installé en cabine commentateurs, aux côtés du célèbre Andrés Cantor – commentateur argentino-américain – DOdoubleG a appris à crier « gooool ! » façon latino et s’en est plutôt bien sorti, en tenant dix secondes. Tout à fait Thierry.

→ Snoop Dogg prend des leçons de David Beckham

En 2007, la chaîne E! lançait « Snoop Dogg’s Father Hood » (« Snoop Dogg, le daron », grossièrement traduit), l’émission de téléréalité consacrée au rappeur. On y suit ainsi toute la famille Broadus (le vrai patronyme de Snoop) au détour de deux saisons et dix-huit épisodes. Et dès le deuxième épisode, bam ! Du football. Intitulé « Snoop it like Beckham », l’épisode mettait en scène David Beckham – tout juste arrivé au LA Galaxy – venu jouer les coachs pour Snoop et ses enfants. On y voit donc le rappeur s’essayer à l’exercice du slalom entre les plots (avec une certaine élégance) avant de jouer les gardiens et de se faire allumer par le Spice Boy sur coup franc. Pour info : Snoop est droitier.

Warning : Eh non, ce n’était pas le vrai Snoop Dogg, ni le vrai Johnny Depp dans les tribunes du Rosebowl Stadium lors de la défaite du PSG contre Botafogo…

