Le Nigeria consolide sa place de leader, l'Ouganda éliminé

Ouganda 1-3 Nigeria

Buts : Mato (75e) pour les Grues // Onuachu (28e), Onyedika (63e, 67e) pour les Super Eagles

Expulsion : Magoola (56e) côté Ougandais

Comme quoi c’est parfois utile d’avoir un troisième gardien sur la feuille de match.

Si le Nigeria était déjà assuré de continuer la compétition, tout restait encore possible pour l’Ouganda en cas de victoire face aux Super Eagles dans un groupe C qui n’avait pas encore livré tous ses billets. Mais ce sont bien les protégés d’Éric Chelle qui se sont imposés trois à un face à une équipe ougandaise réduite à dix durant plus d’une demi-heure. Les Super Eagles terminent donc premiers du Groupe C avec trois victoires en trois rencontres, les Grues sont, de leur côté, éliminés de cette CAN 2025.

Les remplaçants se sont illustrés

Avec un onze nigérian largement remanié, Éric Chelle a fait la part belle à ses joueurs de rotation. Si l’entame de match n’a pas été particulièrement animée, Paul Onuachu a fini par saisir sa chance pour consolider la première place de sa sélection. Alors que le joueur de Trabzonspor avait manqué l’immanquable seul face à Denis Onyango après un superbe décalage de Victor Osimhen quelques instants auparavant, il est parvenu sur l’action suivante à ouvrir le score en taclant le cuir au fond des filets ougandais sur un service trois étoiles de Moses Simon (0-1, 28e).

Mais qu'est ce qui lui est passé par la tête ??? Jamal Salim stoppe la frappe d'Osimhen de la main... en dehors de sa surface !!! Carton rouge logique pour le 2eme gardien de l'Ouganda qui terminera le match à 10 pic.twitter.com/pFw4iQTbaT — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 30, 2025

Blessé à la cheville lors du premier acte, le gardien ougandais a du céder sa place à Jamal Salim à la pause. Mais dix minutes seulement après son entrée en jeu, l’habituel portier numéro 2 des Grues est venu stopper de la main la tentative d’Osimhen à l’extérieur de sa surface (56e) et a été expulsé dans la foulée par l’arbitre de la rencontre. Place donc à Nafian Alionzi, troisième gardien ougandais, qui s’est fait souhaiter la bienvenue sur le terrain par le but du break de Raphael Onyedika pour les Super Eagles trois minutes plus tard (0-2, 63e). Onyedika ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a récidivé quatre minutes plus tard en inscrivant un doublé (0-3, 67e), brisant définitivement les rêves de qualification pour la suite de la compétition des Grues. La réduction de l’écart de Rogers Mato est venu sauver l’honneur mais n’a finalement eu aucune incidence sur la fin de la rencontre (1-3, 75e).

Et si le Nigeria était finalement le véritable favori de cette CAN ?

Ouganda (4-3-3) : Onyango (Magoola, 46e) – Kayondo, Obita, Sibbick, Semakula – Alhassan (Alionzi, 59e), Mutyaba (Okello, 46e), Byaruhanga – Mato, Ikpeazu (Ssemugabi, 85e), Omedi (Mukwala, 46e). Sélectionneur : Paul Put.

Nigeria (4-3-3) : Uzoho – Alebiosu, Ogbu, Bassey, Onyemaechi (Zaidu, 77e) – Dele-Bashiru, Onyedika, Chukwueze (Lawal, 90e+3) – Onuachu (Nnadi, 77e), Osimhen (Adams, 87e), Simon. Sélectionneur : Éric Chelle

