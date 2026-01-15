Comme Bounou, ces gardiens ont innové lors d'un tir au but

Au cours de la séance de tirs au but face au Nigeria, le portier du Maroc Yassine Bounou s’est illustré avec une parade originale, à base de pas chassés suivis d'une manchette. Le portier du Maroc a parlé d’ « intuition » et de « chance » avec une certaine dose de fausse modestie. Ne s’agit-il pas plutôt d’une stratégie bien rodée ? Petite sélection d’éléments de comparaison.

Dans son ouvrage Goals, tout juste paru aux éditions Marabout, le journaliste Maxime Brigand rappelle pour la énième fois que, non, une séance de tirs au but n’est pas une « loterie », contrairement à ce qu’affirmait Bright Osayi-Samuel au sortir de l’élimination du Nigeria face au Maroc en demi-finale de la CAN 2025, lors de laquelle Yassine Bounou a qualifié le Maroc en sortant, debout sur ses appuis, la tentative de Bruno Onyemaechi d’une manchette du bras après un subtil déplacement latéral. « Il est important de dégager ici au loin l’idée d’une quelconque loterie […]. Il en va de même pour les choix de côté d’un gardien, qui auront nécessairement un impact sur les décisions des tireurs adverses au fil d’une séance », avance l’auteur.

Le Maroc est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ! Bono a été héroïque durant la séance de tirs au but ! pic.twitter.com/jUhbMwBZoy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 14, 2026

Si la parade de Bounou s’est révélée décisive pour sceller le sort de la rencontre, d’autres exemples révèlent une stratégie toute calculée et loin de ce mélange d’intuition et de chance que les gardiens avancent, parfois par fausse modestie. En voici cinq :

Mickaël Landreau vs Ronaldinho (2002)

La Coupe de la Ligue n’a pas disparu sans laisser quelques souvenirs mémorables. Comme ce 16e de finale entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes lors de l’édition 2002-2003. Victorieux au Parc des Princes (2-3), les Canaris ont pu compter ce soir du 8 décembre sur un Mickaël Landreau particulièrement inspiré. Face à Ronaldinho, le portier nantais se décale volontairement sur sa droite, laissant les deux tiers du but ouvert au Brésilien, lequel se fait prendre au piège en tirant sur son adversaire qui scelle le premier échec de Ronnie dans cet exercice en Ligue 1.

« Je me suis dit : « Est-ce qu’il va penser que je vais aller à fond sur le côté ouvert ? » Je me suis imaginé un schéma en fonction de l’homme qu’il était, lui aussi joueur, racontait Landreau à L’Equipe. Bon, après, je ne l’ai faite qu’une fois cette technique. La situation ne s’est jamais reproduite. » Pour lui peut-être, mais elle a en tout cas inspiré Gautier Larsonneur qui a usé du même stratagème face à Neymar en 2021. Avec le même succès, à la différence près que cette fois-ci, le Brésilien a complètement dévissé sa tentative qui a terminé loin du cadre de l’ancien Brestois.

Kepa Arrizabalaga vs Martin Hinteregger (2019)

Après s’être cassé les dents deux fois sur l’Eintracht Francfort (1-1), Chelsea doit passer par les tirs au but pour espérer atteindre la finale de la Ligue Europa 2018-2019. Pendant la séance, les Allemands vont se rater à deux reprises, le premier étant Martin Hinteregger, qui viendra se heurter à un Kepa tellement serein qu’il bloquera la tentative de l’Autrichien entre ses deux mollets. C’est ce qu’on appelle être solide sur ses appuis, au sens littéral du terme.

Andrew Redmayne vs Alex Valera (2022)

Bien connue des gardiens les plus fantasques, la technique des guiboles folles sur la ligne n’a rien de nouveau. Bruce Grobelaar faisait en effet parler ses spaghetti legs en finale de la C1 1984 remportée par Liverpool aux tirs au but contre la Roma. Le plus important reste de savoir pourquoi on le fait car, là encore, aucune place ne doit être laissée au hasard. Cela, Andrew Redmayne l’a bien compris au moment d’affronter le Pérou en barrages intercontinentaux pour le Mondial 2022. Face à Alex Valera, ce mauvais sosie de Rodéric Filippi intimide son adversaire par une série de petits pas de danse entrecoupés de squats, avant de s’arrêter au bon moment pour plonger au bon endroit. Comme si tout était calculé. Ou comment rentrer dans la tête de son adversaire avec malice, à défaut de finesse.

Emiliano Martinez vs Colombie (2021)

Pour une technique encore moins fine pour rentrer dans la tête du tireur, suivez Dibu Martinez. Pas franchement réputé pour sa classe, le portier argentin le prouvait déjà lors de la demi-finale de Copa América 2021, remportée aux tirs au but face à une Colombie qu’il a terrassée grâce à son phrasé fleuri. En NBA, on appelle ça du trashtalking, en foot, une tactique mentale comme une autre.

Diego Nova vs Brendix Parra (2019)

Les panenkas et les tirs au but, un classique absolu qui finit parfois en eau de boudin, d’un côté comme de l’autre. Mais dans ce 32e de finale de Copa Sudamericana édition 2018-2019, le portier du club colombien de La Equidad a prouvé que faire confiance à son intuition se révèle souvent gagnant. Face au Paraguayen de l’Independiente Campo Grande, Brendix Parra, le portier s’effondre au moment où le tireur tente son geste technique… mais seulement à moitié, ce qui lui permet d’effectuer une parade de la poitrine, là encore parfaitement maîtrisée. Un geste peu banal qui a valu à Parra de se faire licencier par son club après l’élimination de l’Indepediente.

🤦‍♂️ ¡Increíble lo mal que pateó el penal! Bendrix Parra, de @Indefbc1925, la quiso picar y la ejecución fue para el olvido: el arquero de @Equidadfutbol se la atajó con el pecho. pic.twitter.com/RhlXujZRbV — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 17, 2019

