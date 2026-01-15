Walid Regragui savoure sa revanche après la victoire du Maroc contre le Nigeria

Prenez ça les haters ! Qualifié au bout du suspense pour la finale de la CAN à domicile, Walid Regragui n’a pas caché sa joie en conférence de presse. Le sélectionneur du Maroc, critiqué depuis le début du tournoi par une frange de supporters mécontents de son management, s’est montré particulièrement soulagé : « C’est vrai que je n’ai pas été que chahuté, mais on va dire que c’était une campagne… pas correcte. Ce n’est pas grave, on l’a accepté. Le groupe m’a vraiment protégé, ils aiment leur coach. Je leur ai dit, c’est sur le terrain qu’ils doivent me le rendre. » Ce fut compliqué, mais ils le lui ont bien rendu, effectivement.

« Le moindre nul, c’est une catastrophe »

Lucide, Regragui sait que son poste le place en permanence sur le fil du rasoir. Ce mercredi soir, il n’a donc pas manqué de savourer sa revanche face aux critiques, tout en se montrant diplomate : « La critique fait partie du football. Je sais qu’au Maroc, la moindre défaite et même le moindre nul, c’est une catastrophe. Donc on est resté concentrés et on est heureux pour le public, parce qu’on sait que 90% des supporters sont derrière nous. » Le sélectionneur s’est également déclaré « heureux pour les anciens joueurs » qui ont participé au succès actuel des Lions de l’Atlas « en choisissant le Maroc très tôt » : « On récolte l’âge d’or du foot marocain », a conclu le natif de Corbeil-Essonnes.

Plus qu’une marche à franchir pour triompher de « la CAN la plus relevée de l’histoire ».

