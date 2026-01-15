S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Demies
  • Maroc-Nigeria (0-0, 2-4 TAB)

Walid Regragui savoure sa revanche après la victoire du Maroc contre le Nigeria

JD
Walid Regragui savoure sa revanche après la victoire du Maroc contre le Nigeria

Prenez ça les haters ! Qualifié au bout du suspense pour la finale de la CAN à domicile, Walid Regragui n’a pas caché sa joie en conférence de presse. Le sélectionneur du Maroc, critiqué depuis le début du tournoi par une frange de supporters mécontents de son management, s’est montré particulièrement soulagé : « C’est vrai que je n’ai pas été que chahuté, mais on va dire que c’était une campagne… pas correcte. Ce n’est pas grave, on l’a accepté. Le groupe m’a vraiment protégé, ils aiment leur coach. Je leur ai dit, c’est sur le terrain qu’ils doivent me le rendre. » Ce fut compliqué, mais ils le lui ont bien rendu, effectivement.

« Le moindre nul, c’est une catastrophe »

Lucide, Regragui sait que son poste le place en permanence sur le fil du rasoir. Ce mercredi soir, il n’a donc pas manqué de savourer sa revanche face aux critiques, tout en se montrant diplomate : « La critique fait partie du football. Je sais qu’au Maroc, la moindre défaite et même le moindre nul, c’est une catastrophe. Donc on est resté concentrés et on est heureux pour le public, parce qu’on sait que 90% des supporters sont derrière nous. » Le sélectionneur s’est également déclaré « heureux pour les anciens joueurs » qui ont participé au succès actuel des Lions de l’Atlas « en choisissant le Maroc très tôt » : « On récolte l’âge d’or du foot marocain », a conclu le natif de Corbeil-Essonnes.

Plus qu’une marche à franchir pour triompher de « la CAN la plus relevée de l’histoire ».

Bright Osayi-Samuel peste contre l’arbitre de Maroc-Nigeria

JD

À lire aussi
00
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
  • CAN 2025
  • Demies
  • Maroc-Nigeria
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 4j
81
Réactions
00
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
10
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!