Walid Regragui parle de « la CAN la plus relevée de l’histoire »

L’appétit vient en gagnant. Jeudi dernier, avant d’affronter le Cameroun pour arracher son billet pour les demies, Walid Regragui tentait de décharger la pression de ses joueurs en la mettant sur les épaules des Lions indomptables ; ce mardi en conférence de presse, le sélectionneur marocain a présenté un tout autre message avec un changement de cap à assumer.

Comme le rapporte Le Parisien, l’ancien entraîneur du Wydad a déclaré espérer « gagner la CAN la plus relevée de l’histoire ». Rien que ça. De quoi galvaniser (ou tétaniser) les troupes d’un Maroc qui n’a pas remporté la CAN depuis 1976.

« La meilleure pub pour le foot africain »

« C’est la plus relevée, en stade, en climat, en infrastructures. On a Mané, Salah, Osimhen, Lookman et Hakimi en Ballon d’or africain. On a les meilleurs joueurs du continent, développe Regragui. Le Nigeria est sur 17 demi-finales, l’Égypte bah eux, ils sont programmés pour ça et tu as le Sénégal qui est l’une des meilleures si ce n’est la meilleure équipe du continent pour moi. Et puis nous qui, sur les 5 dernières années, continuons notre développement. Donc on est sur les meilleures équipes. C’est la meilleure pub pour le football africain. »

Pour décrocher leur place en finale, les Lions de l’Atlas devront se défaire du Nigeria mercredi soir, autre nation favorite pour soulever le trophée dimanche à Rabat.

C'est toujours une meilleure pub que celle pour Master Poulet.

