Neymar s’illustre avant la liste du Brésil pour le Mondial

La meilleure des réponses, c’est sur le terrain. Dans l’œil du cyclone ces derniers jours à cause de son altercation virulente avec le fils de Robinho à l’entraînement, Neymar a été déterminant dans le succès de Santos face au Red Bull Bragantino (2-0).

Neymar peut rêver de la Coupe du monde

Alors que son club lutte pour le maintien en Serie A brésilienne et n’avait remporté que 3 matchs sur les 14 premiers de championnat, la star brésilienne de 34 ans a ouvert le score dans le temps additionnel juste avant la pause (45e+6). Pour célébrer son but, Ney est parti voir sa mère au bord du terrain. La raison ? C’est la fête des mères au Brésil !

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 13 matchs en 2026, le capitaine de Santos réalise un début d’année civile intéressant. De quoi légitimer son rêve de Coupe du monde avec le Brésil, d’autant plus que Rodrygo et Estêvão sont d’ores et déjà forfaits ? Pour rappel, la liste de la Seleção pour le Mondial nord-américain sera annoncée le 18 mai prochain.

🚨🚨 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗗 𝗕𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗥𝗔𝗚𝗔𝗡𝗧𝗜𝗡𝗢 ! 🇧🇷⚽️ ❤️ Instant mignon : il part voir sa maman après le but (c'est la fête des mères aujourd'hui au Brésil) ! pic.twitter.com/j3Z0aGsFR5 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 10, 2026

Alors, convaincu, Monsieur Ancelotti ?

Les suites de la bagarre entre Neymar Jr et Robinho Jr