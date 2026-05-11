S’abonner au mag
  • Serie A
  • J15
  • Santos-Bragantino (2-0)

Neymar s’illustre avant la liste du Brésil pour le Mondial

VM
12 Réactions
Neymar s’illustre avant la liste du Brésil pour le Mondial

La meilleure des réponses, c’est sur le terrain. Dans l’œil du cyclone ces derniers jours à cause de son altercation virulente avec le fils de Robinho à l’entraînement, Neymar a été déterminant dans le succès de Santos face au Red Bull Bragantino (2-0).

Neymar peut rêver de la Coupe du monde

Alors que son club lutte pour le maintien en Serie A brésilienne et n’avait remporté que 3 matchs sur les 14 premiers de championnat, la star brésilienne de 34 ans a ouvert le score dans le temps additionnel juste avant la pause (45e+6). Pour célébrer son but, Ney est parti voir sa mère au bord du terrain. La raison ? C’est la fête des mères au Brésil !

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 13 matchs en 2026, le capitaine de Santos réalise un début d’année civile intéressant. De quoi légitimer son rêve de Coupe du monde avec le Brésil, d’autant plus que Rodrygo et Estêvão sont d’ores et déjà forfaits ? Pour rappel, la liste de la Seleção pour le Mondial nord-américain sera annoncée le 18 mai prochain.

Alors, convaincu, Monsieur Ancelotti ?

Les suites de la bagarre entre Neymar Jr et Robinho Jr

VM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.