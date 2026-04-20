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  • Santos-Fluminense (2-3)

La nouvelle technique de Neymar pour se déboucher les oreilles

EA
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La nouvelle technique de Neymar pour se déboucher les oreilles

Nouvelle défaite pour Santos veut dire nouvelles attaques sur Neymar. À la suite du revers de Santos face à Fluminense (2-3), le Ney a quitté le terrain agacé mais surtout hué. Depuis plusieurs semaines, celui qui rêve d’une convocation pour la Coupe du monde avec le Brésil est constamment critiqué. Cette fois, on lui reprocherait d’avoir bouché ses oreilles en quittant la pelouse…

Ney en a marre

Sur X, Neymar répond à ses détracteurs : « Le jour est enfin venu où je dois vous expliquer ce qu’est un “ear scratch” ! Les amis, franchement, vous allez beaucoup trop loin et vous dépassez les bornes… C’est vraiment trop triste de devoir supporter ça ! Personne ne peut supporter ça. »

Vive le coton-tige !

Critiqué, Neymar lâche ses nerfs sur un supporter

EA

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