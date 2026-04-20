La nouvelle technique de Neymar pour se déboucher les oreilles

Nouvelle défaite pour Santos veut dire nouvelles attaques sur Neymar. À la suite du revers de Santos face à Fluminense (2-3), le Ney a quitté le terrain agacé mais surtout hué. Depuis plusieurs semaines, celui qui rêve d’une convocation pour la Coupe du monde avec le Brésil est constamment critiqué. Cette fois, on lui reprocherait d’avoir bouché ses oreilles en quittant la pelouse…

Neymar tapa os ouvidos após uma atuação fraca, sua e do seu time, na derrota diante do Fluminense. É preciso saber conviver com as críticas. Marcelo Teixeira gastou mais de 200 milhões de reais no atual elenco do Santos. Péssima gestão. pic.twitter.com/77xZE9mVIl — Raí Monteiro 👨‍💻 (@_RaiMonteiro) April 19, 2026

Ney en a marre

Sur X, Neymar répond à ses détracteurs : « Le jour est enfin venu où je dois vous expliquer ce qu’est un “ear scratch” ! Les amis, franchement, vous allez beaucoup trop loin et vous dépassez les bornes… C’est vraiment trop triste de devoir supporter ça ! Personne ne peut supporter ça. »

Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z — Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026

Vive le coton-tige !

Critiqué, Neymar lâche ses nerfs sur un supporter