Villarreal annonce le départ d’une de ses légendes

Le 86 de général le plus packé de FIFA entre 2022 et 2024 quitte le Sous-Marin jaune. Sur son compte X, Villarreal a annoncé le départ de Dani Parejo après six ans au club et 269 matchs à son actif. Il jouera son dernier match, ce dimanche, contre l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann, qui enfilera également le maillot de son club pour la dernière fois. Préparons les mouchoirs.

El Villarreal y Dani Parejo separan sus caminos después de seis temporadas juntos El centrocampista cierra una brillante etapa como groguet en la que ha levantado una Europa League, ha alcanzado una semifinal de Champions y ha disputado 269 partidos Gracias, Dani 💛 pic.twitter.com/B93nT8wfhA — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 21, 2026

Et on dit merci qui ? Merci Emery

Parejo, c’est un des nombreux joueurs qui peut remercier Unai Emery de lui avoir offert un palmarès avec Villarreal. Lors de son séjour valencien, le milieu de terrain espagnol a remporté la Ligue Europa avec l’actuel coach d’Aston Villa en 2021. Pas de quoi se pavaner si c’est avec Monsieur Ligue Europa.

Blague à part, l’ancien joueur de Valence est d’ailleurs le cinquième joueur le plus capé de l’histoire de La Liga avec 557 matchs disputés. Parejo est au championnat espagnol ce que Benoît Cheyrou est au championnat français. Un joueur sous-coté. Dans une vidéo partagée par le club, le numéro 10 s’est exprimé sur son départ : « Ça a été une énorme satisfaction de porter ce maillot durant six saisons. Je souhaite vous dire merci pour tout ce que vous m’avez fait ressentir dans ce club, qui est devenu ma maison. »

𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗼𝗱𝗼, 𝗗𝗮𝗻𝗶 💛 pic.twitter.com/Tzk86oGzrm — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 21, 2026

Il devrait fêter son départ avec un p’tit jaune.

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