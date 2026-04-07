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Sergio Busquets aurait pu avoir une carrière bien différente

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Sergio Busquets aurait pu avoir une carrière bien différente

Le jour où tout a basculé. Véritable légende du FC Barcelone, Sergio Busquets aurait pu connaître une trajectoire différente. L’ancien milieu de terrain, formé à La Masia de 2005 à 2008, avait effectué un essai pour rejoindre le centre de formation de Villarreal lorsqu’il avait 14 ans, mais n’a pas été retenu, comme le confie Juan Carlos Garrido, ancien entraîneur des équipes jeunes du Sous-Marin jaune, dans l’émission Sports360.

« Busquets a fait un essai à Villarreal à 14 ou 15 ans. Je n’étais pas là à ce moment-là, car j’entraînais la réserve, mais les responsables de l’essai ont dit qu’il monopolisait le ballon », explique le technicien espagnol de 57 ans.

Quand Busquets était un grand milieu offensif

À cette époque, Busquets n’affichait pas encore les prémices de ce que les aficionados du Barça ont vu chaque week-end, de 2008 à 2023. « Ce n’était pas un milieu de terrain qui jouait en une ou deux touches, mais plutôt un grand milieu offensif. Et vu l’évolution du football, on ne sait jamais. Tout peut arriver. Il ne faut rien exclure, qu’il s’agisse d’un jeune joueur ou d’un joueur de haut niveau », souligne Juan Carlos Garrido.

Le temps lui donne raison, car le fils de Carlos Busquets s’est fait son propre nom au FC Barcelone en tant que milieu défensif au sein d’une génération qui a marqué l’histoire du football à tout jamais.

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CT

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