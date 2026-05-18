Le palmarès des trophées LFFP

Ce soir, c’est la cérémonie des trophées LFFP. Au Pavillon Gabriel, comme lors de la soirée de l’UNFP, Melchie Dumornay a été élue joueuse de la saison de Première Ligue. La Lyonnaise, absente de la cérémonie, a été sacrée devant Sakina Karchaoui et Romée Leuchter. Elle succède à Clara Mateo. Dépositaire du jeu de l’OL Lyonnes de Jonathan Giráldez, elle facture pour le moment six buts et sept passes décisives cette saison en championnat.

L’OL a encore deux très grosses échéances cette saison : récupérer le trophée de la Première Ligue, qui ne lui a échappé qu’une fois depuis la saison 2006-2007, et remporter la Ligue des champions. La compétition européenne échappe aux Lyonnaises depuis 2022.

Un Nantais élu meilleur entraîneur

Comme lors des trophées UNFP lundi dernier, le trophée de gardienne de la saison a été remis à la Parisienne Mylène Chavas, qualifiée en finale de championnat samedi dernier.

Quant au trophée d’entraîneur de la saison, il n’échoit pas à Jonathan Giráldez, le coach de l’OL Lyonnes, mais au Nantais Nicolas Chabot. Grand artisan de la montée des Nantaises en Première Ligue, puis de leur qualification pour les play-off, celui qui est devenu entraîneur principal des Canaries à seulement 29 ans reçoit son trophée après avoir résisté aux Fenottes le temps d’une mi-temps, ce samedi, en demi-finales de championnat.

« La saison a été magnifique. C’est difficile pour tout le monde de jouer Lyon. On a réussi à tenir sur une mi-temps… C’est une saison incroyable. Ce titre vient récompenser peut-être la plus belle saison de notre carrière, pour le staff et pour les joueuses. C’est la connexion d’un staff et d’une bande de joueuses, un peu folles et extraordinaires. » Tout ne marche pas mal au FC Nantes. « Je ne suis ni Suaudeau ni Denoueix, je suis Nicolas Chabot, mais sans les joueuses, on ne peut pas mettre ça en place. Je suis fier, mais sans elles, on ne fait pas grand-chose. »

Quatre Lyonnaises dans l’équipe de la saison

Les surprenantes Nantaises peuvent également se réjouir : par l’intermédiaire du délice collectif contre Strasbourg fin mars, Lucie Calba remporte le trophée du plus beau but de la saison. Avec sa coéquipière Mélissa Bethi, les Nantaises laissent le trophée de révélation de la saison à la Montpelliéraine Justine Rouquet. Comme aux trophées UNFP.

Quant à l’équipe type de la saison, la voici, avec quatre Lyonnaises :

Mylène Chavas (PFC) – Selma Bacha (OLL), Alice Sombath (OLL), Wendie Renard (OLL), Melween Ndongala (PFC) – Sakina Karchaoui (PSG), Melchie Dumornay (OLL), Julie Swierot (FC Nantes) – Romée Leuchter (PSG), Merveille Kanjinga (PSG), Mathilde Bourdieu (OM).

Un trophée obtenu sans faire de (Mel)chichis.

Les gros poissons de la Première Ligue snobent les trophées LFFP