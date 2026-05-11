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L’arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par cœur

VM
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L’arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par cœur

À vos sifflets, prêts ? Partez ! Alors que les championnats arrivent tous à leur terme, les finales des quatre coupes d’Europe respectives se profilent et se rapprochent. Ce lundi, l’UEFA a communiqué l’intégralité des corps arbitraux qui les dirigeront et, en toute logique, celui de la finale de la Ligue des champions a aussi été dévoilé. Après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finales, le Paris Saint-Germain sait désormais qu’il sera arbitré le 30 mai prochain par… un Allemand. Daniel Siebert, à l’état civil.

Un passif positif

Un arbitre que son adversaire, Arsenal, connaît très bien puisqu’il avait déjà arbitré les Gunners à l’occasion de leur quart de finale retour contre le Sporting (1-0), mais aussi de la demi-finale retour face à l’Atlético de Madrid (1-0). Les sensations devraient être bonnes. Mais que les Parisiens se détendent : l’arbitre de 47 ans a officié lors de quatre matchs du PSG pour un bilan de trois victoires et un nul, cette saison à Bilbao.

Le moment ou jamais pour être arbitré comme une grande équipe.

François Letexier au sifflet d’une finale européenne

VM

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