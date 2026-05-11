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Mikel Arteta salue le courage des arbitres d’avoir annulé le but de West Ham

TC
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Mikel Arteta salue le courage des arbitres d’avoir annulé le but de West Ham

Il faut le dire quand c’est bien. Le technicien d’Arsenal, Mikel Arteta, a félicité la décision de la VAR d’annuler le but égalisateur de West Ham dans le temps additionnel de la rencontre entre les deux équipes londoniennes, remportée par les Gunners (0-1). En effet, une faute sur David Raya précédant le but de Callum Wilson a été détectée, après le visionnage des images. « C’était une décision de l’arbitre très courageuse, mais aussi très cohérente avec ce dont ils ont parlé toute la saison. »

Une décision importante puisqu’elle permet aux Gunners de conserver la première place et leur avance sur Manchester City à deux journées de la fin. « Quand je dois être critique, je le suis. Et aujourd’hui, je dois les féliciter, au moins pour avoir donné la possibilité à un arbitre de décider, loin des projecteurs et du chaos, en lui donnant la clarté nécessaire pour prendre la bonne décision », a poursuivi l’Espagnol.

Le moment de réalisation

Cette prise de décision n’a pas seulement été félicitée par Arteta, elle lui a également permis de réaliser « à quel point le travail de l’arbitre est difficile et important ». Une certaine ironie pour celui qui critiquait encore, il y a quelques semaines, les arbitres après deux décisions qu’il considérait comme défavorables face à Newcastle et Manchester City.

Comedia del Arteta.

Arsenal se sort d’un drôle de piège face à West Ham

TC

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