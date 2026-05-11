Metz-Lorient arrêté suite à des jets de fumigènes sur la pelouse

Triste fin. Comme à Bastia, ce samedi, un autre club condamné à la descente a fait parler de lui en dehors des terrains. Alors que Metz sombrait sur son terrain à Lorient (0-4) pour sa dernière de la saison à domicile, des fans messins ont lancé des fumigènes sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Monsieur Stinat, l’arbitre de la rencontre, a décidé d’interrompre le match. On jouait alors la 87ème minute, les Merlus menaient 2-0. Metz n’a pas gagné depuis novembre en Ligue 1.

⚽ Metz - Lorient 📢 Le match est arrêté suite a des jets de fumigènes sur la pelouse ! 📆 Dimanche 10 Mai pic.twitter.com/992WGinsQZ — Ultras Made in France (@UltrasMadeinFR) May 10, 2026

« Peuple grenat, si tu souhaites un changement de mentalité à la direction du club et un vrai projet sportif, lève toi et applaudis », avaient auparavant brandi les principaux groupes de supporters des Grenats.

« Ces dernières semaines, je craignais ce type de scénario, a commenté l’entraîneur Benoît Tavenot auprès du Républicain Lorrain. J’ai demandé à tout le monde de trouver l’énergie nécessaire pour faire face, quels que soient les événements, l’environnement. Ce soir, sur les dernières minutes, on explose totalement, même si on n’était déjà pas bon auparavant. C’est l’explosion, comme vous l’avez dit. On est sur les jantes depuis un moment, on a donné le maximum pour faire bonne figure sur les matches précédents. » Metz se déplace à Nice, qui joue son maintien, la semaine prochaine.

Dur de trouver le sourire.

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