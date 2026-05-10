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Un monument de Serie A assuré du maintien

UL
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Un monument de Serie A assuré du maintien

Fiorentina 0-0 Genoa 

Un 0-0 qui sent très bon. La Fiorentina a validé son maintien en Serie A. Après un triste match nul 0-0 contre le Genoa de Daniele De Rossi, la Viola ne pourra pas être rejointe par la Cremonese, premier relégable.

Deux relégués connus

Pourtant sixièmes il y a un an seulement, les Toscans auront longtemps tutoyé la zone de relégation cette saison, sortant une bonne fois pour toutes du fond du classement qu’en février. En novembre, l’entraîneur Stefano Pioli, ancien vainqueur de la Serie A avec le Milan, avait été démis de ses fonctions, remplacé par Paolo Valoni.

Plus bas au classement, Pise et le Hellas Vérone ont déjà entériné leur relégation. Sauf accident industriel de Cagliari, pas encore mathématiquement maintenu, Cremonese et Lecce se disputeront à distance la 17ème place de la Serie A. La victoire importante des premiers contre Pise (3-0), ce dimanche, les replace dans la course.

Avec un but de Jamie Vardy, bien sûr.

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UL

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