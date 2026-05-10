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Laval privé du podium de la Ligue des champions

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Laval privé du podium de la Ligue des champions

Compliqué à (L)avaler. Après sa terrible remontada subie en demi-finales, l’Étoile lavalloise ne termine pas sur le podium de la Ligue des champions de futsal. Les Mayennais chutent aux tirs au but face au CC Carthagène (3-3, 4-5 aux T.A.B.). Aucun club français n’est encore monté sur le podium de la C1 de futsal.

Si ce vendredi contre Palma, Laval menait 6-1 après 20 minutes de jeu, les joueurs de Manuel Moya ont cette fois vu les Espagnols mener de deux buts dès l’entame de la rencontre. Même si les Stellistes ont su renverser le score pour arracher les tirs au but, c’est finalement Nelson Lutin, frère du joueur d’Amiens Rayan, qui a manqué son tir au but. Vainqueur de la finale, le Sporting Portugal succède aux Espagnols du Palma Futsal et remporte la Ligue des champions pour la première fois depuis 2021.

Olé.

En direct : le multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1

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