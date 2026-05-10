Pallois quitte Reims mais n'arrête pas sa carrière

Changement de crèmerie. Nicolas Pallois et Reims, c’est terminé. Suite à la fin de la saison de Ligue 2 et la non-qualification du Stade de Reims, 6e, pour les play-offs malgré leur match fou face à Pau (5-3), le défenseur central a annoncé qu’il allait quitter le club ce dimanche sur ses réseaux sociaux. Ce dernier a également précisé qu’il ne compte pas prendre sa retraite pour autant.

« Une aventure se termine, a déclaré Pallois. Elle ne s’est pas passée comme je l’aurais imaginé, mais je retiens les rencontres, les combats sur le terrain et le soutien des supporters toujours présents. […] Aujourd’hui, je suis prêt à relever un nouveau défi et à continuer d’écrire la suite de ma carrière. »

Une Aventure Se Termine. pic.twitter.com/SqucPGZy7w — pallois nicolas (@PalloisN) May 10, 2026

Arrivé en Champagne à l’été 2025, le passage de l’ancien défenseur nantais n’a pas été concluant. Avec 21 rencontres au compteur cette saison, le capitaine, qui avait été recruté pour sa grande expérience, a perdu sa place dans l’effectif à partir de mi-janvier, notamment suite au recrutement de l’international camerounais Samuel Kotto.

S’il a continué à porter les couleurs du SDR en Coupe de France, le joueur de 38 ans n’a joué aucun des 14 derniers matchs de championnat et est apparu pour la dernière fois avec l’équipe rémoise le 3 mars dernier.

Spoiler : ce ne sera pas à mettre les voiles.

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