Reims et Troyes se reprennent en Ligue 2

Stade de Reims 3-2 Red Star

Buts : Nakamura (6e), Akieme (24e) et Tia (90e+3) pour les Rémois // Ikanga (65e) et Hachem (90e+5) pour les Audoniens

Au terme d’une semaine agitée, le Stade de Reims a retrouvé le chemin de la victoire face au Red Star après deux matchs nuls consécutifs et remonte à la quatrième place, juste devant son adversaire du jour, qui restait sur quatre matchs sans défaite (3-2). Portés par les performances majuscules de Théo Léoni et Patrick Zabi, tous deux passeurs décisifs, les Rémois ont parfaitement entamé leur rencontre, ouvrant le score à la suite d’un beau mouvement collectif par l’intermédiaire de Keito Nakamura et doublant la mise avant même la demi-heure de jeu sur une finition clinique de Sergio Akieme. Avec ce score la pause, Reims va déjà beaucoup mieux.

Auteur d’une grosse parade devant Jovany Ikanga dans le premier acte, Ewen Jaouen a finalement dû s’incliner sur une tête de l’attaquant du Red Star dans le deuxième pour la réduction du score. Et alors que les Rémois poussaient pour refaire le break et ne pas jouer à se faire peur, son homologue Gaëtan Poussin a dû s’employer à plusieurs reprises pour conserver l’espoir chez les siens.

Vainement, puisqu’Ange Tia a soulagé tout le stade Auguste-Delaune dans le temps additionnel pour inscrire le 3-1 but des locaux. Un but bienvenu, avant qu’Abdelsamad Hachem ne réduise à nouveau la marque dans la foulée et qu’une fin de match à rallonge ne vienne provoquer un dernier coup de chaud dans la défense champenoise.

Les visiteurs retombent à la cinquième place, quand Reims retrouve le sourire.

Troyes 1-0 Boulogne

But : Bentayeb (47e) pour l’ESTAC

Battu à Rodez la semaine passé, le leader troyen a vite rebondi à domicile face à Boulogne (1-0). Sans être auteurs de leur meilleure performance de la saison, les joueurs de Stéphane Dumont ont su se sortir du piège boulonnais. En échec à la pause, les Troyens ont fait sauter le verrou adverse dès le retour des vestiaires, grâce à un enchaînement magnifique de Tawfik Boutayeb, meilleur buteur du championnat et qui compte désormais 17 réalisations au compteur cette saison.

La pression est désormais sur Saint-Étienne, qui se déplace en début de soirée sur la pelouse de Bastia, et qui compte provisoirement quatre points de retard sur le leader champenois. Côté Boulogne, on stagne à la douzième

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