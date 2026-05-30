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Cette scène émouvante que personne n'a vue juste après le sacre du PSG

TJ
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Cette scène émouvante que personne n'a vue juste après le sacre du PSG

Quelle image. Dans les secondes qui ont suivi le penalty raté de Gabriel, officialisant le second sacre du PSG en Ligue des champions, toutes les caméras étaient logiquement braquées sur les joueurs du PSG, courant à grandes enjambées vers leur virage de supporters. Mais hors-champ, une séquence émouvante a été capturée par des supporters.

Celle de Marquinhos, en train de réconforter Gabriel, encore sous le choc de son péno envoyé dans le ciel de Budapest, plutôt que d’aller célébrer avec tous ses potes. Au lieu de ça, le capitaine parisien est allé enlacer son coéquipier de sélection, avec qui il formera une solide charnière cet été à la Coupe du monde. Un câlin fraternel, qui a duré une bonne vingtaine de secondes, avant que les coéquipiers Gunners de Gabriel ne vienne prendre le relais du Parisien.

Ça, c’est le foot qu’on adore.

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TJ

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