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Luis Enrique rejoint Paisley, Zidane et Guardiola

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Luis Enrique rejoint Paisley, Zidane et Guardiola

La crème de la crème. Luis Enrique a intégré un cercle prestigieux ce samedi en remportant la Ligue des champions, avec le PSG, contre Arsenal, au bout des tirs au but. L’Espagnol avait déjà gagné la compétition en 2015, avec le FC Barcelone, et en 2025 avec le club parisien. Il rejoint ainsi Bob Paisley (1977, 1978, 1981), Zinédine Zidane (2016, 2017, 2018) et Pep Guardiola (2009, 2011, 2023), eux aussi triples vainqueurs de la C1 en tant qu’entraîneurs.

Un seul homme fait mieux : Carlo Ancelotti, sacré à cinq reprises entre 2003 et 2024. Au passage, Luis Enrique dépasse des figures comme José Mourinho, Alex Ferguson, Jupp Heynckes, Vicente del Bosque, Arrigo Sacchi, Helenio Herrera et Ottmar Hitzfeld, qui se sont arrêtés à deux titres.

En voie de GOATisation ?

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