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Le simple, le double et (peut-être) le PSG : la journée marathon de Diane Parry à Roland-Garros

QB
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La journée marathon de Parry, supportrice du PSG, à Roland-Garros

Le premier objectif est atteint. Supportrice du PSG, Diane Parry a réussi à finir son match contre Amanda Anisimova avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions. Elle a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de Roland-Garros au bout de trois sets et 2h44 de jeu sur le Chatrier.

« C’était une grosse journée entre mon match et la finale du PSG qui nous attend. J’espère faire un 2/2 ! Je suis extrêmement heureuse », a-t-elle confié, à chaud, au micro de Caroline Garcia. De nombreux maillots du PSG étaient visibles dans les tribunes, et le célèbre Tous ensemble on chantera a même été entonné par le public après la victoire de la Française.

Pas de bol : elle doit aussi jouer un match de double, associée à Fiona Ferro, sur le court numéro 14. « J’espère vraiment pouvoir voir le match du PSG, ça me tient à cœur, a-t-elle glissé. Pas avant 20 heures le double ! » Cela dépendra de la durée du match opposant Matteo Arnaldi à Raphaël Collignon : à l’heure d’écrire ces lignes, l’Italien a déjà empoché la première manche.

Oui, les Italiens sont meilleurs en tennis qu’en foot.

QB

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