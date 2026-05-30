La journée marathon de Parry, supportrice du PSG, à Roland-Garros

Le premier objectif est atteint. Supportrice du PSG, Diane Parry a réussi à finir son match contre Amanda Anisimova avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions. Elle a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de Roland-Garros au bout de trois sets et 2h44 de jeu sur le Chatrier.

« C’était une grosse journée entre mon match et la finale du PSG qui nous attend. J’espère faire un 2/2 ! Je suis extrêmement heureuse », a-t-elle confié, à chaud, au micro de Caroline Garcia. De nombreux maillots du PSG étaient visibles dans les tribunes, et le célèbre Tous ensemble on chantera a même été entonné par le public après la victoire de la Française.

#RolandGarros | 🗣️ "L'ambiance était exceptionnelle" 🔥 Diane Parry a pu compter sur le public du Central pour s'imposer face à Amanda Anisimova 📺 Suivez Roland-Garros en direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/VYw3wMPVKv — francetvsport (@francetvsport) May 30, 2026

Pas de bol : elle doit aussi jouer un match de double, associée à Fiona Ferro, sur le court numéro 14. « J’espère vraiment pouvoir voir le match du PSG, ça me tient à cœur, a-t-elle glissé. Pas avant 20 heures le double ! » Cela dépendra de la durée du match opposant Matteo Arnaldi à Raphaël Collignon : à l’heure d’écrire ces lignes, l’Italien a déjà empoché la première manche.

Oui, les Italiens sont meilleurs en tennis qu’en foot.