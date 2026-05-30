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Michel Sardou a apprécié la sortie de Mbappé sur le RN

MBC
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Michel Sardou a apprécié la sortie de Mbappé sur le RN

La java de Mbappé. Après la prise de position de l’attaquant de l’équipe de France sur l’extrême droite dans une interview pour le média américain Vanity Fair, le looser de Science Po Jordan Bardella avait répondu aux mots du Kyks. Cette déclaration a aussi fait réagir… le chanteur Michel Sardou. Dans des propos rapportés par L’Équipe publiés ce samedi midi, le compositeur émérite a salué le discours du joueur du Real Madrid.

« C’est bien qu’il ait ses propres idées »

« Lui, je l’aime bien, parce qu’il dit des trucs à propos de sujets sur lesquels on ne l’attend pas. C’est bien qu’il ait ses propres idées. C’est un champion, mais c’est aussi un citoyen qui a le droit de dire : « je suis pour ça et contre cela », juge Sardou. Celui qui a composé Les lacs du connemara a à l’inverse, critiqué la langue de bois de Didier Deschamps.

« On a eu avec l’équipe de France des résultats extraordinaires en grande partie grâce à lui. La seule chose que je lui reproche, c’est sa manière de s’exprimer pendant ses conférences de presse. Il est trop politique. Un jour, d’ailleurs, je lui ai dit : vas-y Didier, lâche-toi ! »

Michel Sardou aimerait savoir.

Deschamps : « Nous voir déjà le 19 juillet, ça ne me plaît pas trop »

MBC

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