La belle image de Dante avec son fils après son dernier match

Le soulagement et la partage. Nice a sauvé sa peau en Ligue 1 ce vendredi soir face à Saint-Étienne, dans une rencontre qui marquait également la fin de l’immense carrière de Dante. Le défenseur brésilien de 42 ans est venu s’exprimer au micro de Bein Sports accompagné de son fils au coup de sifflet final. « C’est très important qu’il soit là. Diogo, c’est un Niçois. Quand il prend sa douche dans la salle de bain, il connaît tous les chants de supporters, a assuré l’international auriverde. Hier il ne voulait plus venir, il avait peur. Mais je lui ai dit : « Si, tu viens. C’est le dernier match de ton père et on va réussir ». »

[📺 LIVE] 🇫🇷 #OGCNASSE 😮 Dante avec son fils à notre micro ! 🤩 Quelle image ! pic.twitter.com/7L6UtJx5zr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 29, 2026

Dante futur entraîneur de Nice ?

Dante s’est également exprimé sur ce choix de raccrocher les crampons après toutes ces années passées sur les pelouses du monde entier. « Ça fait un an et demi [que j’ai pris la décision]. Je l’ai annoncé par respect pour le club, parce qu’il devait préparer la suite, a-t-il ainsi glissé. Je me suis dit : dans un an et demi c’est la dixième année, il faut finir là, à 42 ans. » Si le Brésilien s’apprête à prendre la direction des U23 du Bayern Munich, il ne ferme pas la porte à un retour sur la cote d’azur, cette fois sur le banc de touche. « Pourquoi pas un jour. J’espère faire un bon travail et pouvoir entendre la musique de la Ligue des champions dans ce stade. »

Nul doute que le fiston ne serait alors pas bien loin.

Revivez Nice - Saint-Étienne (4-1)