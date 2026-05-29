Arteta : « À nous de prendre le trophée au PSG »

Parler pour ne rien dire. Présent face à la presse à la veille de l’un des plus grands rendez-vous de sa carrière d’entraîneur, Mikel Arteta s’est montré très peu loquace à propos de la finale de Ligue des champions face au PSG. « On a l’opportunité d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de ce club. Nous devons jouer avec beaucoup de lucidité, de courage et d’envie de l’emporter. Si on conjugue les trois, on peut y arriver, a-t-il assuré, plutôt confiant dans la capacité de ses hommes à faire tomber les champions d’Europe en titre. Ce sont les vainqueurs sortants, ils ont gagné le droit de soulever le trophée. À nous de leur prendre le trophée. »

Une élimination et des leçons pour Arsenal

Un Paris Saint-Germain que le tacticien des Gunners connaît bien pour l’avoir croisé à trois reprises la saison passée. Dont les deux demi-finales perdues chacune d’un petit but ayant mis fin au rêve des Londoniens. « On les a affrontés trois fois, avec des scénarios différents. On a parlé des défaites, on a tiré des enseignements, a ainsi clamé Arteta. Mais c’est un moment différent, les deux équipes se sont améliorées, ce sera un autre match. Quand je vois la joie, le désir de tous de jouer cette finale. Tout le monde veut en faire partie. »

Sans grande surprise, on n’aura donc rien appris.