Kieran Trippier devrait signer en deuxième division anglaise

Le pari des Wolves. En fin de contrat à Newcastle, Kieran Trippier aurait déjà trouvé son nouveau point de chute. Selon Sky Sports, le latéral anglais va rejoindre Wolverhampton, après quatre ans et demi de bons et loyaux services pour les Magpies. L’ancien joueur des Three Lions (54 sélections) va s’engager avec les Wolves pour deux années, plus une en option.

Wolves are close to signing Kieran Trippier ⏳ The defender has verbally agreed to move to Molineux on a free transfer after his departure from Newcastle. pic.twitter.com/TZeCwtXOoS — Match of the Day (@BBCMOTD) May 29, 2026

Un cadre pour remonter en Premier League

Bon dernier et relégué à l’issue de l’exercice en Premier League, Wolverhampton tente déjà de construire les bases pour retrouver l’élite la saison prochaine, qu’il n’avait pas quittée ces huit dernières saisons. Le coach du club anglais, Rob Edwards, voit Trippier comme un cadre qui pourrait aider les Wolves à remonter directement.

Les gardiens de Championship sont déjà prévenus, attention à ses coups francs.

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