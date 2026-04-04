S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Newcastle

Une légende de Newcastle quittera le club cet été

TM
4 Réactions
Une légende de Newcastle quittera le club cet été

La fin d’une belle histoire. En fin de contrat cet été, Kieran Trippier va quitter Newcastle cet été. L’ancien international anglais de 35 ans a passé quatre ans et demi au club et a été un des grands artisans de la conquête de la League Cup, premier trophée national pour les Magpies depuis 1970. « C’est ici que je me suis senti le plus chez moi. C’est émouvant… Vous allez tous me manquer, mais remporter un trophée avec vous a été vraiment, vraiment spécial, le meilleur moment de ma carrière », a déclaré l’arrière droit.

Dans un communiqué publié par le club, 12e de Premier League, le technicien Eddie Howe a tenu à rendre hommage à « Tripps » : « Dès son arrivée, il a contribué à établir des normes qui ont changé la trajectoire du club. » À ce jour, le capitaine de la Toon Army, passé notamment par l’Atlético, Tottenham ou encore Manchester City, a porté à 157 reprises le maillot de Newcastle.

Ses coups francs risquent de manquer aux fans.

Un derby haletant entre Newcastle et Sunderland

TM

À lire aussi
72
Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)
  • C1
  • 8es
Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.