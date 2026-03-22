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  • Newcastle-Sunderland (1-2)

Un derby haletant entre Newcastle et Sunderland

MBC
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Un derby haletant entre Newcastle et Sunderland

Newcastle 1-2 Sunderland

Buts : Gordon (6e) pour les Magpies // Talbi (57e) et Brobbey (90e) pour les Black Cats 

Régis Le Bris est définitivement adoubé par les fans de Sunderland. Le 14 décembre dernier, les Black Cats s’imposaient contre Newcastle pour le retour du Tyne and Wear derby en Premier League. Plus de trois mois après, Sunderland a réitéré cet exploit en s’imposant à nouveau contre son ennemi ce dimanche après-midi à St James’ Park. À la suite d’un avant-match très tendu (bagarres, lancer de projectiles sur le bus de Sunderland, cris dans le métro), Anthony Gardon lance rapidement ce derby. Servi par le buteur contre sans camp au match aller Nick Woltemade, l’international anglais met les siens devant d’une frappe croisée imparable pour Melker Ellborg (1-0, 10e).

Brian in the St James

Comme depuis le début de la saison, les joueurs de Sunderland prouvent qu’ils ont de la ressource et égalisent par l’intermédiaire de Chemsdine Talbi (1-1, 57e). La fin de match est complètement enlevée. Juste avant le temps additionnel, Enzo Le Fée profite des espaces et centre pour Brian Brobbey. À la suite d’un cafouillage avec le gardien de Newcastle Aaron Ramsdale, le Néerlandais finit par propulser le cuir au fond des filets et permet à Sunderland de s’imposer (2-1, 90e). Au classement, les hommes de Régis Le Bris passent devant leur adversaire du jour.

Belle semaine de merde pour Newcastle.

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MBC

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