Pas de grandes surprises dans le groupe du PSG pour retrouver le Bayern

Presque au complet. Le PSG a dévoilé son groupe pour la seconde manche face au Bayern. Comme attendu, trois joueurs sont absents : Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou. Sorti touché au match aller et absent face à Lorient, Nuno Mendes est bien présent parmi les joueurs qui feront le déplacement pour tenter de confirmer l’avantage pris par les Parisiens.

Gonçalo Ramos, Ilya Zabarnyi et Matvey Safonov sont également de retour après leurs absences pour suspensions et mise au repos.

Plusieurs titis convoqués

Pour combler les absences, plusieurs titis feront également le déplacement dans le groupe parisien. Déjà présents face à Lorient, Bilal Laurendon et Arthur Vignaud accompagneront Safonov et Marin dans le groupe des portiers qui feront le voyage. Malgré leurs blessures, Hakimi, Chevalier et Ndjantou seront bien présents à Munich pour soutenir leurs coéquipiers.

L’important, ça reste les gros minets.

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