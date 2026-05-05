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Un Marocain remporte le Soulier d’Ébène

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Un Marocain remporte le Soulier d’Ébène

Achraf Hakimi peut avoir peur pour sa place… Ce lundi, l’arrière droit de Genk Zakaria El Ouahdi a remporté le Soulier d’Ébène, trophée récompensant le meilleur joueur africain ou d’origine africaine de Jupiler Pro League. L’international marocain devance Adem Zorgane (Union saint-gilloise), Raphael Onyedika (Club de Bruges), Promise David (Union saint-gilloise) et Parfait Guiagon (Sporting Charleroi) et succède à Kévin Denkey (Cincinnati, ex-Cercle Bruges).

Le successeur de Boussoufa et Tissoudali

Remis par Mbaye Leye, ce Soulier d’Ébène est le troisième passant par les mains d’un international marocain. Mbark Boussoufa l’avait gagné à trois reprises (2006, 2009, 2010) ainsi que Tarik Tissoudali en 2022.

Cette saison, El Ouahdi compte 12 buts et 5 passes décisives. Malgré plusieurs blessures, sa saison a tapé dans l’œil du nouvel entraîneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, qui a sélectionné le natif d’Hoboken (région d’Anvers) lors du dernier rassemblement.

En espérant qu’il ait une plus chouette carrière qu’Anthony Limbombe, lauréat en 2018.

Le joueur le plus rapide du monde joue en Belgique

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