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Abou Diaby : « Beaucoup auraient aimé être à ma place »

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Abou Diaby : « Beaucoup auraient aimé être à ma place »

Et si… Abou Diaby n’a pas mené la carrière qu’on lui imaginait, la faute à des problèmes physiques à la chaîne. Le natif d’Aubervilliers a joué son dernier match professionnel en 2016, à l’âge de 30 ans, sous le maillot de l’OM. Pour autant, il ne manifeste aucune amertume. « J’ai fait la carrière que j’ai pu faire. Je ne réfléchis pas à ce qui m’était destiné, ça m’évite de perdre de l’énergie. Je suis du genre à voir le verre à moitié plein, confie-t-il à L’Equipe. La réalité est que jouer au foot est une chance. Beaucoup auraient aimé être à ma place. Je ne changerai rien. Le sport de haut niveau et les épreuves que j’ai affrontées m’ont permis de développer une force et une résilience qui me servent aujourd’hui. J’ai appris l’exigence. Ça a forgé mon caractère, j’ai dû sortir de ma zone de confort : je ne vais pas dire que rien ne me fait peur, mais peu de choses m’effraient. »

Une reconversion pour « transmettre aux plus jeunes »

Diaby vit désormais dans le Ve arrondissement de Paris, et suit un cursus de 18 mois dans le domaine du management« Le projet reste à définir, explique-t-il, mais une chose est sûre : tout ce que je ferai n’aura de sens que si je le partage largement. Je veux transmettre autant que possible, surtout aux plus jeunes, par-delà le foot. C’est en ça que ce cursus doit m’offrir un cadre pour me rapprocher de l’excellence. »

En dehors de ça, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal révèle qu’il « adore la calligraphie », qu’il « passe beaucoup de temps à lire » et qu’il a « développé une appétence pour la théologie » : « J’ai toujours été quelqu’un en quête de sens et de science. J’ai besoin que mon cerveau tourne, d’être stimulé, d’être confronté à des innovations. (…) Je pense que tout ça m’a permis d’être plus équilibré émotionnellement. »

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