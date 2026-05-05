Un coach dit non à Nantes

Non merci. Vahid Halilhodžić a prévenu qu’il ne resterait pas à Nantes au-delà de cette saison, quelle qu’en soit l’issue pour les Canaris, qui luttent pour leur survie. Le club s’active donc d’ores et déjà pour trouver son prochain entraîneur. Et ce n’est pas simple. Selon Ouest-France, les dirigeants ont coché un nom : Olivier Pantaloni, à la tête d’une brillante équipe de Lorient, neuvième de Ligue 1.

Le Corse « n’était pas insensible à la proposition » nantaise, mais il aurait décidé de la décliner. On peut comprendre qu’il attende, en espérant rebondir dans un projet en Ligue 1, plutôt que de s’engager avec un club qui file vers la Ligue 2. Le FC Nantes devra donc poursuivre ses recherches, peut-être du côté de Stéphane Gilli.

Sinon, pour être original, Pascal Dupraz est libre.

Waldemar Kita veut un nouvel entraîneur