Heart of Midlothian fait un grand pas vers le titre

Hearts 2-1 Rangers

Buts : Kingsley (54e), Shankland (71e) pour The Jambos // Sterling (23e) pour The Gers

Comment dit-on « haletant » en écossais ? Il y avait de la tension à Édimbourg, ce lundi, beaucoup de tension. Il faut dire qu’à quatre journées de la fin du championnat, ce match entre le Heart of Midlothian et les Rangers avait la gueule du tournant pour le titre. La cocote avait débordé avant même le coup d’envoi, lorsque des ultras des deux clubs se sont mis sur la gueule en pleine rue.

Sur le terrain, ça n’a pas été beaucoup plus calme. Avec quatre points d’avance, Hearts avaient la possibilité d’écarter quasi-définitivement de la course au titre leur adversaire du jour. Au bout d’un long effort, c’est chose faite. À côtés de leurs pompes en première période, les hommes de Derek McInnes ont été logiquement mené au score, par un but de Dujon Sterling (0-1, 23e). Revenus des vestiaires avec d’autres intentions, ils ont finalement renversé la table, grâce à Stephen Kingsley (1-1, 54e), au rebond après un tir sur le poteau, et Lawrence Shankland (2-1, 71e), auteur d’une très belle frappe en une touche. Après quarante d’hégémonie du Celtic et des Rangers, The Jambos continuent la course en tête, comptant désormais trois points de plus sur The Hoops et sept sur The Gers.

Ne prévoyez rien le jeudi 16 mai, le Celtic-Hearts de la dernière journée va valoir le détour.

Les Rangers tapent Hearts et relancent la Scottish Premiership