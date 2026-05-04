Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Pernes ESP vs Vedene AC

Le numéro 4 débordait d’envie de tirer ce coup franc. Mais il y en a un qui a vu la compil’ de Payet à West Ham, hier soir, avant de dormir. Quatre pas d’élan, et le ballon se loge en pleine lucarne. Le gardien n’a pu qu’admirer cette trajectoire parfaite digne de Score Héro !

2/ Seboncourt US vs Château TH IEC

Pendant que les coachs modernes font des slides PowerPoint sur le jeu depuis l’arrière, notre homme, lui, a une théorie bien plus simple : dégagement du gardien, pivot, coup d’œil, gardien avancé, lob. CQFD. Une tentative qu’il ne retentera sans doute jamais de sa vie et c’est tombé dedans. Le football dans toute sa splendeur démocratique.

3/ AS St Herve vs RC Ploumagoar

Footballeur ou couturier ? Le débat est ouvert. Ce crack tricote dans la surface avec une lucidité presque insultante. Et quand 99 % des joueurs amateurs auraient envoyé le ballon sur le synthé du terrain d’à côté, lui finit tranquillement du plat du pied. Le peuple réclame une explication. On attend toujours.

4/ SAF vs ACS Mayotte

Déjà qu’on ne voyait que lui dans la surface, son maillot orange brillant comme un gilet de chantier, il se fend d’un ciseau magistral aux 5m50. C’est beau, c’est fort. En revanche, une petite réunion d’urgence s’impose côté défenseurs adverses : « marquer un gars » n’est pas optionnel dans le football (même si vous êtes en amateur).

5/ Montelimar vs JS Livron

Cotisons nous pour acheter un trépied au cameraman ! Bref, passons… Double feinte de frappes et finition tranquille. La marque des plus grandes pour le numéro 12. Grosse pensée au défenseur qui a dû morfler au moment de la douche après la pizza qu’il s’est fait sur la cuisse lors de son tacle.

OL : la grande réconciliation