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Pep Guardiola « effrayé » par les talents de boxeur de Rayan Cherki

EM
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Pep Guardiola « effrayé » par les talents de boxeur de Rayan Cherki

Point faible ? Trop fort. Rayan Cherki a une nouvelle fois régalé son coach, mais cette fois-ci, ce n’est pas sur un terrain de foot qu’il a fait parler la poudre. En conférence de presse, Pep Guardiola est revenu sur la chose qui l’a le plus impressionné concernant son numéro 10. « Oui, sur Instagram, il boxe. Cela m’a surpris. Je ne m’y attendais pas », répond-il à un journaliste en amont du match de ce lundi contre Everton. Il ajoute sur le ton de l’ironie : « Je ne vais plus discuter avec lui, il jouera tous les matchs. […] C’est effrayant. »

Vole comme un papillon et pique comme une abeille

En effet, la vidéo sur les réseaux sociaux postée par l’entraîneur de boxe de Rayan Cherki a de quoi impressionner. L’ancien Lyonnais enchaîne les coups à une vitesse supersonique, étant visiblement à son aise dans un élément différent du rectangle vert.

Le genre de crochet à ne pas reproduire en match.

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EM

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