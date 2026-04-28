Après Bernardo Silva, un autre taulier va quitter Manchester City

Une autre page se tourne. Quelques jours après l’officialisation du départ de Bernardo Silva en fin de saison, Manchester City annonce, ce mardi, le départ de John Stones au terme de l’exercice 2025-2026.

« John Stones quittera Manchester City cet été, mettant ainsi un terme à un passage au club mémorable et couronné de dix ans de succès à l’Etihad », écrit le club mancunien sur son site.

John Stones will leave Manchester City in the summer, bringing an end to a memorable and hugely successful ten-year stay. 🔗 https://t.co/NcunLGO8pT pic.twitter.com/QRhj2aABsi — Manchester City (@ManCity) April 28, 2026

Dix années riches en titres

Recruté par les Skyblues contre 55 millions d’euros en 2016, l’international anglais était devenu le défenseur le plus cher de l’histoire à cette époque. 293 matchs plus tard, Stones a remporté 19 titres, dont 6 Premier League et la Ligue des champions 2023 dans un rôle hybride au milieu de terrain. Des hommages dignes de ce nom sont attendus pour « ce formidable serviteur du Manchester City Football Club ».

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