Un fan de Football Manager fait 1600 kilomètres pour voir jouer son équipe

L’amour du coaching virtuel n’a aucune limite. Non, vraiment aucune limite. En témoigne la drôle d’histoire d’Andrea Lai. Ce passionné de Football Manager est tombé complètement amoureux du Coleraine FC à tel point qu’il a parcouru 1 600 kilomètres de l’Italie jusqu’à l’Irlande du Nord pour découvrir ce club de D1.

Des vacances de rêve

L’Italien de 31 ans avait lancé sa première partie avec le club nord-irlandais il y a sept ans et gardait toujours dans un coin de sa tête ce voyage. « J’ai commencé à jouer dans cette équipe amateur et j’ai tout de suite adoré ça. C’était énorme pour moi car j’avais envisagé de venir pendant des années, mais c’était trop loin », explique-t-il à la BBC nord-irlandaise.

Bon choix : il a pu voir son équipe virtuelle s’éclater dans la réalité, avec une très large victoire 6-2 contre Glentoran. De quoi sécuriser la deuxième place et un ticket pour les magnifiques tours préliminaires de Ligue Conférence.

Prochaine étape : devenir le coach du club.

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