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Upamecano et Dembélé font croquer la Madeleine pour PSG-Bayern

EM
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Upamecano et Dembélé font croquer la Madeleine pour PSG-Bayern

Si le flocage Dayot Dembélé était disponible, il serait en rupture de stock dans l’Eure. Les deux natifs d’Évreux ont pris l’initiative d’inviter de nombreux jeunes issus de leur quartier de la Madeleine pour la demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern, ce mardi soir au Parc des Princes.

Règle numéro 1 : se rappeler d’où l’on vient

Dayot Upamecano l’avait annoncé il y a quinze jours, « tout Évreux sera là». C’est chose faite : « Demain (ce mardi), deux bus partiront de la Madeleine, direction le Parc des Princes. C’est à l’initiative des deux joueurs. Ils se sont mis d’accord pour pouvoir inviter les gens de leur quartier tous frais payés, avec le petit maillot », a expliqué l’un de leurs amis d’enfance, lors d’un reportage réalisé par Canal+ en amont du choc.

Malheureusement pour les Ébroïciens, impossible de parier sur « les deux équipes se qualifient ».

En direct : Paris Saint-Germain - Bayern Munich (0-0)

EM

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