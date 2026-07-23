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L’Italie a aussi tenté le coup Ancelotti

MJ
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L’Italie a aussi tenté le coup Ancelotti

L’Italie veut vraiment la jouer sa Coupe du monde. Avant de se tourner vers Pep Guardiola, l’Italie avait déjà passé un coup de fil à Carlo Ancelotti.

Fraîchement nommé directeur technique de la Fédération italienne, Paolo Maldini a révélé que l’actuel sélectionneur du Brésil avait été approché pour prendre la succession de Gennaro Gattuso. Après avoir manqué une troisième Coupe du monde consécutive, la Nazionale a visiblement décidé de commencer ses recherches tout en haut de la liste.

Ancelotti avant Guardiola

« Nous avons aussi parlé avec Ancelotti avant Pep », a expliqué Maldini en conférence de presse, qui estime logique de commencer par « les meilleurs entraîneurs du monde » avant de se tourner vers des entraîneurs avec un plus petit standing.

La FIGC travaille toujours sur la piste Guardiola, libre depuis son départ de Manchester City, même si les négociations seraient compliquées. Roberto Mancini, Antonio Conte et Andrea Pirlo sont également cités parmi les autres options.

En espérant que Pirlo ne prenne pas mal l’idée d’être un entraîneur de plus petit standing.

Guardiola à la tête de l’Italie, un fantasme bientôt réalité ?

MJ

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