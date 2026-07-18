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La balle perdue de Guy Stephan pour l'Italie

TB
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La balle perdue de Guy Stephan pour l'Italie

La troisième place d’un Mondial, tout le monde en rêve en Italie. Guy Stephan est venu s’exprimer au micro de M6 à une petite heure du coup d’envoi de la petite finale entre la France et l’Angleterre, évoquant notamment le sujet de la motivation pour une rencontre comme celle-là. « Comme tout le monde, on aurait préféré faire la grande finale. Ce sera la petite finale. Ce n’est pas rien non plus, beaucoup d’équipes aimeraient être à notre place. Je parle de l’Allemagne, des Pays-Bas. Je ne parle pas de l’Italie… », a-t-il énuméré en direct dans un petit sourire.

Avant d’enchaîner : « Je parle du Brésil, qui aimerait bien être à notre place. Une troisième place ça compte aussi dans une carrière. Ce n’est pas n’importe quel match que l’on a face à nous, j’espère que l’on sera à la hauteur de l’événement. »

Mbappé, objectif meilleur buteur

L’adjoint de Didier Deschamps a également été interrogé sur la titularisation de Kylian Mbappé, co-meilleur buteur de ce Mondial à égalité avec les huit buts de Lionel Messi. « Kylian sur un terrain c’est pour marquer des buts, ce n’est pas pour autre chose, a-t-il clamé. Il a soif de victoire et de trophée, donc ce sera un objectif pour lui. »

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TB

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