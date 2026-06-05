Kylian Mbappé laisse un message à l'Italie

Un fratello d’Italia. Ce week-end, Kylian Mbappé est à la une du supplément de La Gazzetta dello Sport, Sportweek. À la veille de la sortie de son interview complète, le média italien a teasé une partie de l’entretien avec la star de l’équipe de France. Le Kyks a tout d’abord eu un mot pour l’Italie, non qualifié aux trois Coupe du monde auxquelles il a participé. « Quel dommage qu’une grande nation de football comme la vôtre soit absente », a déclaré l’attaquant français au sujet de la Botte.

« Garder son sang froid »

Avant de poser ses valises en Amérique du Nord, Mbappé est aussi revenu sur la dernière édition du Mondial, perdue en finale contre l’Argentine. Il déclare ainsi « qu’on apprend même des défaites. » Grâce à ce match complètement fou où il avait inscrit un triplé, Mbappé a appris que dans certaines situations, « il fallait garder son sang-froid.»

Bon élève qu’il est, le capitaine des Bleus a retenu la leçon. Pour gagner sa deuxième Coupe du monde cet été, « il faudra bien jouer et être intelligents sur le terrain. » Et de conclure par un pronostic : « Nous avons un groupe fantastique et je pense que la France peut gagner.»

Réponse le 19 juillet dans la banlieue de New York.

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