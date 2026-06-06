S’abonner au mag
  • Mondial 2027 (F)
  • Qualifs

Une très bonne nouvelle pour les Bleues

JF
Réactions
Une très bonne nouvelle pour les Bleues

Les Bleues entament leur weekend de la meilleure des façons. Victorieuses face à la Pologne en qualifications pour la Coupe du monde 2027, les Bleues n’avaient jusqu’ici plus vraiment leur destin entre leurs mains en vue du prochain Mondial. Deuxièmes derrière les Pays-Bas et sans confrontation directe à venir (un nul une défaite en face à face), les joueuses de Laurent Bonadei avaient besoin d’un faux pas des Néerlandaises avant la fin de la phase de qualif’ pour récupérer la première place et un ticket direct pour le tournoi.

Rendez-vous à Grenoble

Ce vendredi, miracle ! Après leur avoir repris provisoirement la tête grâce à leur succès à Gdansk, les Tricolores ont pu apprécié la victoire irlandaise face aux Oranje dans la soirée (3-2). Un succès qui relègue les Pays-Bas à la troisième place (8 points), juste derrière l’Irlande (9 points) et surtout la France (10 points).

Devinez quoi ? Mardi soir à Grenoble, les Bleues reçoivent… l’Irlande. En d’autres termes, l’équipe de France a de nouveau son destin en mains et un succès le 9 juin, pour le dernier match de qualifications, lui ouvrirait en grand les portes de la Coupe du monde, sans avoir à passer par les barrages.

De quoi passer un bon samedi non ?

Les Bleues assurent en Pologne

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Rayan Cherki doit-il être titulaire à la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
136
58

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.