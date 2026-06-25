Le Vélodrome a un nouveau nom

Nouveau logo, nouvelle direction, nouveau naming pour le stade… Pour un club qui cherche de la stabilité, ça fait beaucoup de changements en si peu de temps. Depuis dix piges, on parlait d’Orange Vélodrome, mais dorénavant et pour les sept prochaines saisons au minimum, ce sera le CEPAC Vélodrome, le nom de la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, déjà partenaire du club depuis 40 longues années.

Stéphane Richard à la baguette

C’est depuis la nomination de Stéphane Richard au printemps dernier que les négociations se sont accélérées. Ce dernier a d’ailleurs réagi à cette nouvelle aux journalistes de L’Équipe : « Je trouve que ça envoie un message assez fort à la communauté des gens qui aiment l’OM : ce lieu et ce club restent attractifs. Chacun sait que nous sommes engagés dans une phase de redressement. Quand on attaque un chantier pas facile, il est important d’avoir ses amis à côté, et je suis très heureux qu’on soit en mesure d’annoncer cette nouvelle dans ce moment charnière. »

S’associer à une banque quand on a des problèmes financiers…

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