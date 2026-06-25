Watch party : vivez le multiplex France-Norvège et Irak-Sénégal à l’adidas Arena de Paris

Le 26 juin 2026, l’adidas Arena de Paris accueille une Watch Party exceptionnelle pour suivre en direct le multiplex de la Coupe du monde FIFA 2026. France vs Norvège et Irak vs Sénégal sur grand écran, animations, masterclass et ateliers : une expérience unique à ne pas manquer.

À l’occasion de la phase de groupes de la Coupe du monde FIFA 2026, l’adidas Arena (56 boulevard Ney, Paris 18e) ouvre ses portes pour une soirée multiplex inoubliable.

Le vendredi 26 juin, supporters et passionnés de football sont invités à vivre simultanément France vs Norvège et Irak vs Sénégal, comme un multiplex, dans une ambiance électrique. Le mieux dans tout ça ? L’entrée est gratuite et ouverte à tous à partir de 19h30.

Bien plus qu’une simple diffusion, l’événement propose un programme riche animé par le MC lewillaxxx. Facilement accessible en métro (ligne 13, porte de Saint-Ouen) et en tramway (T3b, Rosa Parks), l’adidas Arena se positionne comme un spot incontournable pour les amoureux du foot pendant ce Mondial 2026.

La Côte d'Ivoire bat péniblement Curaçao et s'offre une qualification historique